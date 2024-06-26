Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, представший в среду перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане, признал себя виновным, сообщил телеканал ABC.
Как уточняется, Ассанж признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне", которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет.
Тем временем компания WikiLeaks сообщила в соцсети X, что Ассанж вылетит в Австралию рейсом в Канберру через 2 часа 58 минут.
Как сообщалось ранее, основатель WikiLeaks в рамках сделки с Минюстом США выйдет на свободу и сможет вернуться на родину в Австралию.
Суд проходит на острове Сайпан, так как Ассанж решительно отказался ехать в континентальную часть США для рассмотрения своего дела. Кроме того, выбранное место заседания расположено относительно недалеко от Австралии.
Как сообщалось, согласно условиям соглашения, американские прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. Однако сделка о признании вины должна быть одобрена федеральным судьей, что, как ожидается, как раз и произойдет на Сайпане.
После заключения данного соглашения Ассанж, который находился под стражей в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.
В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах Ассанжу грозило 175 лет тюремного заключения.