Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибывает в здание Окружного суда США Северных Марианских островов на Сайпане Фото: Chung Sung-Jun via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, представший в среду перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане, признал себя виновным, сообщил телеканал ABC.

Как уточняется, Ассанж признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне", которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет.

Тем временем компания WikiLeaks сообщила в соцсети X, что Ассанж вылетит в Австралию рейсом в Канберру через 2 часа 58 минут.

Как сообщалось ранее, основатель WikiLeaks в рамках сделки с Минюстом США выйдет на свободу и сможет вернуться на родину в Австралию.

Суд проходит на острове Сайпан, так как Ассанж решительно отказался ехать в континентальную часть США для рассмотрения своего дела. Кроме того, выбранное место заседания расположено относительно недалеко от Австралии.

Как сообщалось, согласно условиям соглашения, американские прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. Однако сделка о признании вины должна быть одобрена федеральным судьей, что, как ожидается, как раз и произойдет на Сайпане.

После заключения данного соглашения Ассанж, который находился под стражей в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах Ассанжу грозило 175 лет тюремного заключения.