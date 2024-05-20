Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Великобритании разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о его экстрадиции в США, не сочтя достаточными гарантии, предоставленные Вашингтоном, сообщает телеканал Sky News.

Судьи в ходе слушаний рассмотрели заверения американской стороны о том, что Ассанжу в США не будет грозить смертная казнь, что его свобода слова не будет нарушена и что он может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела, несмотря на то, что не является американским гражданином.

Адвокаты Ассанжа, комментируя эти заверения, отметили, что их передала администрация США, то есть исполнительная власть. По мнению адвокатов, в данном случае таких гарантий недостаточно, так как американская судебная власть действует независимо от Белого дома и может игнорировать его рекомендации.

Адвокат, представлявший США, напротив, доказывал на слушаниях, что американский суд наверняка "примет к сведению" обещания Белого дома по данной теме.

В итоге двое судей Верховного суда постановили, что представленные США заверения по этому делу были недостаточными, и поэтому Ассанж имеет право оспорить решение.

В марте Высокий суд в Лондоне постановил отложить экстрадицию в США Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции. Суд был согласен пересмотреть данное решение только в случае получения ряда гарантий со стороны Вашингтона. Теперь же британские судьи окончательно решили, что таких гарантий у них нет.

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.