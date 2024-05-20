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Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Великобритании разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о его экстрадиции в США, не сочтя достаточными гарантии, предоставленные Вашингтоном, сообщает телеканал Sky News.

Судьи в ходе слушаний рассмотрели заверения американской стороны о том, что Ассанжу в США не будет грозить смертная казнь, что его свобода слова не будет нарушена и что он может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела, несмотря на то, что не является американским гражданином.

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Адвокаты Ассанжа, комментируя эти заверения, отметили, что их передала администрация США, то есть исполнительная власть. По мнению адвокатов, в данном случае таких гарантий недостаточно, так как американская судебная власть действует независимо от Белого дома и может игнорировать его рекомендации.

Адвокат, представлявший США, напротив, доказывал на слушаниях, что американский суд наверняка "примет к сведению" обещания Белого дома по данной теме.

В итоге двое судей Верховного суда постановили, что представленные США заверения по этому делу были недостаточными, и поэтому Ассанж имеет право оспорить решение.

В марте Высокий суд в Лондоне постановил отложить экстрадицию в США Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции. Суд был согласен пересмотреть данное решение только в случае получения ряда гарантий со стороны Вашингтона. Теперь же британские судьи окончательно решили, что таких гарантий у них нет.

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

Великобритания США Джулиан Ассанж
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