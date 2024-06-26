Саммит ЕС 27-28 июня утвердит стратегическую повестку и согласует высшие европейские посты

Речь пойдет об активизации военной поддержки Украины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель направил лидерам стран ЕС письмо-приглашение на саммит Евросоюза, который состоится в Брюсселе 27-28 июня.

"Это будет особенно важная встреча, поскольку нам предстоит рассмотреть как предметную повестку дня, так и важные решения, которые определят наш путь вперед", - говорится в письме, текст которого опубликован вечером во вторник.

Мишель особо выделил три решения саммита: утверждение стратегической повестки ЕС, дальнейшие внутренние реформы сообщества и согласование институциональных назначений в Евросоюзе после выборов в Европейский парламент.

Глава Евросовета сообщил, что встреча начнется в четверг во второй половине дня с обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения со времени нашей последней встречи. В частности, этот Европейский совет станет возможностью приветствовать принятие переговорных рамок и проведение межправительственных конференций с Украиной, Молдавией и Черногорией. Это исторические шаги в поддержку соответствующего пути этих стран к членству в Европейском союзе", - написал Мишель.

Он продолжил: "Более того, мы проявили амбициозность и смелость, направив чрезвычайные доходы от обездвиженных российских активов на поддержку Украины в этом году. В последующие годы вместе с партнерами обеспечим займы для Украины еще на 50 млрд евро. Также крайне важно, чтобы мы активизировали нашу военную поддержку Украины, сосредоточив внимание на противовоздушной обороне, боеприпасах и ракетах".

Саммит, отметил глава Евросовета, уделит внимание ближневосточному кризису и призовет к "полной реализации условий предложения о прекращении огня, изложенных в резолюции 2735 Совета Безопасности ООН, а также к уважению и выполнению постановлений Международного суда". Будет повторен призыв к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи. Европейские лидеры подтвердят "непоколебимую приверженность прочному и устойчивому миру на основе решения о создании двух государств".

"Эта встреча также позволит нам конструктивно продвинуться по задачам, которые мы выдвинули в наших предыдущих постановлениях. Это включает в себя выполнение наших задач мартовского Европейского совета в отношении безопасности и обороны", - сказано в письме Мишеля.