В бюджете ЕС на 2025 г. предусмотрена помощь Украине на сумму более 15 млрд евро

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила в среду проект бюджета Евросоюза на 2025 год, сосредоточенный, согласно коммюнике ЕК, на "политических приоритетах" ЕС и предусматривающий среди прочего помощь Украине, которая превышает в целом 15 млрд евро.

Член ЕК по бюджету Йоханнес Хан заявил, что бюджетное предложение на 2025 год благодаря промежуточному пересмотру в феврале 2024 года долгосрочного финансового плана ЕС на 2021-2027 годы дает возможность "укрепить за рубежом позиции" Евросоюза. Этот пересмотр, по его словам, позволил ЕС "реагировать на последствия" событий на Украине.

В сообщении Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе, говорится, что проект бюджета на 2025 год "обеспечит стабильную и предсказуемую поддержку Украине".

В документе отмечается, что "4,3 млрд евро будут доступны в виде грантов в рамках Фонда для Украины, дополненных кредитами на 10,9 млрд евро".

Совет ЕС объявил 12 марта 2024 года, что согласовал руководящие принципы по бюджету союза на 2025 год, которые предусматривают "стабильную помощь Украине".

"Совет подтверждает, что ЕС по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине столь долго, сколько потребуется, а также поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления", - было сказано в коммюнике Совета ЕС.

В нем сообщалось, что бюджет на 2025 год будет формироваться с учетом одобренного на саммите ЕС 1 февраля 2024 года пересмотра финансового плана Евросоюза на 2021-2027 годы. В рамках обновленного долгосрочного бюджета ЕС 50 млрд евро предусмотрены на Фонд для Украины (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).

19 июня Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2025 год в размере 199,7 млрд евро. В коммюнике ЕК уточняется, что "бюджет будет дополнен примерно 72 млрд евро выплат в рамках программы NextGenerationEU".