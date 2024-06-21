Совет ЕС утвердил дату переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бельгийское председательство Совета ЕС объявило в пятницу, что совет утвердил рамочные условия переговоров Евросоюза о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.

"Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - сообщило председательство совета в сети X.

Cтраны Евросоюза решили начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в Евросоюз в декабре прошлого года.