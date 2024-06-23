Военные РФ заявили об ответственности Вашингтона и Киева за атаку на Севастополь

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России возложило на Вашингтон и Киев ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь.

"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - подчеркивают в военном ведомстве.

"Подобные действия не останутся безответными", - сообщило Минобороны РФ.

В заявлении ведомства говорится, что в воскресенье в 12:15 "совершен преднамеренный террористический ракетный удар" по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

"В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены", - говорится в сообщении.

"Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - заявило Минобороны РФ.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Три человека, включая двоих детей, погибли, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.