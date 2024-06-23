Поиск

Военные РФ заявили об ответственности Вашингтона и Киева за атаку на Севастополь

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России возложило на Вашингтон и Киев ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь.

"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - подчеркивают в военном ведомстве.

"Подобные действия не останутся безответными", - сообщило Минобороны РФ.

В заявлении ведомства говорится, что в воскресенье в 12:15 "совершен преднамеренный террористический ракетный удар" по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

"В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены", - говорится в сообщении.

"Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - заявило Минобороны РФ.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Три человека, включая двоих детей, погибли, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Минобороны РФ Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Крыма объявил в республике траур 24 июня из-за трагедии в Севастополе

Число жертв ракетной атаки на Севастополь выросло до пяти

24 июня в Севастополе объявлено днем траура

Девятилетняя дочь вице-мэра Магадана погибла при ракетной атаке на Севастополь

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

СКР возбудил дело по статье "теракт" в связи с украинским обстрелом Севастополя

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Севастополь ракетами ATACMS

Число погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трех

Два жителя Севастополя погибли при ракетной атаке ВСУ

В Севастополе 14 человек пострадали от осколков сбитых воздушных целей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });