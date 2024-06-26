Суд признал Ассанжа виновным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд принял заявление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о признании вины, сообщает The Guardian.

"Признание вины в настоящее время принято. Подсудимый признан виновным", - заявила федеральный судья Рамона Манглона.

На данный момент в заседании суда объявлен перерыв.

Ранее Ассанж предстал перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане.

Он признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, сообщил телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что основатель WikiLeaks в рамках сделки о признании вины с Минюстом США выйдет на свободу и сможет вернуться на родину в Австралию.

Суд проходит на острове Сайпан, так как Ассанж решительно отказался ехать в континентальную часть США для рассмотрения своего дела. Кроме того, выбранное место заседания расположено относительно недалеко от Австралии.

Согласно условиям соглашения, американские прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне.

После заключения данного соглашения Ассанж, который находился под стражей в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Ассанжу по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах ему грозило 175 лет тюремного заключения.