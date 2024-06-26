Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Фото: Chung Sung-Jun via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он может быть свободен, заявила федеральный судья Рамона Манглона.

"Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком", - цитирует судью издание The Guardian.

Манглона отметила, что приговаривает Ассанжа к отбытому сроку и не назначает дополнительного надзора после освобождения.

Она добавила, что если бы дело было передано ей на рассмотрение ближе к 2012 году, то Ассанж, вероятно, был бы приговорен к тюремному сроку.

В свою очередь прокурор США Мэтью Маккензи заявил, что американские адвокаты в Великобритании немедленно отзывают запрос об экстрадиции Ассанжа.

Ассанж предстал перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане. Он признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, сообщил телеканал ABC.

Ранее Ассанж согласился заключить сделку с минюстом США. Согласно условиям соглашения, американские прокуроры добивались 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который основатель WikiLeaks уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. После заключения соглашения Ассанж, находившийся в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Ассанжу по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах ему грозило 175 лет тюремного заключения.