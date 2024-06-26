Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Ожидается, что после слушаний он сможет вернуться на родину

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане.

Ожидается, что на судебном заседании он признает свои вину по одному пункту обвинения, касающемуся сговора с целью незаконного получения секретной информации, связанной с национальной обороной.

После этого, как пишут европейские СМИ, в рамках сделки с Минюстом США, Ассанж выйдет на свободу и сможет вернуться к себе домой в Австралию.

Отмечается, что суд проходит на острове Сайпан из-за того, что Ассанж решительно отказался ехать на континентальную часть США для рассмотрения своего дела. Кроме того, выбранное место заседания расположено относительно недалеко от Австралии.

Как сообщалось, согласно условиям соглашения, американские прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. Однако сделка о признании вины должна быть одобрена федеральным судьей, что, как ожидается, как раз и произойдет на Сайпане.

После заключения данного соглашения Ассанж, который находился под стражей в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. В США Ассанжу грозило 175 лет тюремного заключения.