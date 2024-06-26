В Бенгальском заливе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Бенгальского залива в 480 км к юго-западу от города Порт-Блэр (Андаманские и Никобарские острова, союзная территория Индии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 04:24 по Москве в среду землетрясения находился примерно в 300 км западнее небольшого острова Каласи в составе Андаманских и Никобарских островов.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное"

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.