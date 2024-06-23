Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Венесуэлы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в воскресенье на северо-востоке Венесуэлы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 06:58 по Москве землетрясения находился на полуострове Пария в 75 км восточнее города Карупано.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 87,4 км.