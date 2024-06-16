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Два землетрясения произошли на юге Сахалина в ночь на воскресенье

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы в ночь на воскресенье на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"В ночь на воскресенье зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в 12 км от села Таранай Анивского района на глубине 7 км. Сейсмическое событие силой до трех-четырех баллов ощутили в населенных пунктах Анивского района и в райцентре в городе Анива, а также в городе Невельске", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, через час в том же районе зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 2.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, никто не пострадал, две рабочие группы Анивского района проводят обследование объектов ЖКХ и жилого фонда.

Сахалин
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