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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали ощущаемое землетрясение на Камчатке, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Землетрясение зарегистрировано на территории Елизовского района Камчатки, на глубине 127 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 46 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Камчатка Камчатский край
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