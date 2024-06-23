Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали ощущаемое землетрясение на Камчатке, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Землетрясение зарегистрировано на территории Елизовского района Камчатки, на глубине 127 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 46 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.