Ассанж вернулся на родину в Австралию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж приземлился в аэропорту Канберры после его освобождения в суде США на острове Сайпан, сообщает австралийский телеканал ABC.

"После долгого пути самолет с Ассанжем прибыл в Канберру", - отмечает телеканал.

По его данным, у аэропорта австралийской столицы основателя WikiLeaks ожидают представители местных СМИ. Кроме того, рейс, которым летел Ассанж, на авиационном сервисе Flightradar отслеживали около 54 тыс. человек.

Самолет с Ассанжем приземлился в VIP-терминале. Ранее сообщалось, что это частный лайнер, аренда которого обошлась в $520 тыс. По данным ABC, сторонники Ассанжа собрали уже более $419 тыс., чтобы покрыть стоимость этой аренды.

Отмечается, что в 21:00 по местному времени (14:00 по Москве) WikiLeaks проведет в Канберре пресс-конференцию. Не уточняется, примет ли в ней участие сам Ассанж.

Ранее в среду адвокат Ассанжа Барри Джей Поллак после завершения судебного заседания заявил, что основатель Wikileaks продолжит отстаивать свободу слова. "Работа будет продолжена, и я не сомневаюсь, что Ассанж будет продолжать отстаивать свободу слова и прозрачность в правительстве", - приводит заявление Поллака телеканал ABC. По мнению защитника, у Ассанжа "мощный голос" и его нельзя "заглушать".

Суд и освобождение

Ранее сообщалось, что дело в отношении Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда.

Ассанж предстал перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане. Он признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, сообщил телеканал ABC.

Ранее Ассанж согласился заключить сделку с минюстом США. Согласно условиям соглашения, американские прокуроры добивались 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который основатель WikiLeaks уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. После заключения соглашения Ассанжа, находившегося в тюрьме Белмарш, освобожили под залог, он покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Ассанжу по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах ему грозило 175 лет тюремного заключения.