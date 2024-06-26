Что произошло за день: среда, 26 июня

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми, Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО. Он начнет исполнять обязанности с 1 октября 2024 года.

- Госдума приняла закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам.

- Девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Пострадали до 50 человек. По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение из-за поврежденной насыпи. Возбуждено уголовное дело.

- Пост радиационного контроля уничтожен в Великой Знаменке (Запорожская область) в результате артиллерийского обстрела ВСУ, сообщили на ЗАЭС. Превышений радиационного фона на территории Энергодара передвижной лабораторией не зафиксировано.

- Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию. Ранее сообщалось, что дело в отношении Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда.

- Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине. Это заместитель гендиректора коммерческой организации и представитель собственника здания.

- В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом, из них 44 - на искусственной вентиляции легких. Из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека.