Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил в ночь на пятницу, что лидеры стран ЕС предложили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

"Европейский совет выбрал Каю Каллас в качестве кандидата на пост высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности", - написал Мишель в социальных сетях после обсуждения руководителями государств-членов Евросоюза высших должностей в институтах ЕС после европейских выборов.

Главу европейской дипломатии должен в дальнейшем утвердить Европарламент.

Помимо предложения кандидатуры высокого представителя ЕС по иностранным делам европейские лидеры согласовали на саммите в Брюсселе назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета и выдвинули Урсулу фон дер Ляйен кандидатом в председатели Европейской комиссии на второй срок.