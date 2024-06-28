Антониу Кошта станет главой Евросовета

Экс-премьер Португалии Антониу Кошта Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС в ночь на пятницу согласовали назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета, сообщил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

"Президент Республики особо отмечает решение Европейского совета избрать Антониу Кошту своим следующим председателем. Это отличное решение для Европы и для Португалии", - говорится в заявлении португальского президента.

О решении назначить Кошту главой Евросовета сообщил в социальных сетях и уходящий с этой должности Шарль Мишель.

Согласно действующим правилам, лидеры стран ЕС самостоятельно согласовывают назначения на пост председателя Евросовета: в данном случае им не требуется одобрение кандидатуры Европарламентом.