Поиск

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Антониу Кошта станет главой Евросовета
Экс-премьер Португалии Антониу Кошта
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС в ночь на пятницу согласовали назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета, сообщил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

"Президент Республики особо отмечает решение Европейского совета избрать Антониу Кошту своим следующим председателем. Это отличное решение для Европы и для Португалии", - говорится в заявлении португальского президента.

О решении назначить Кошту главой Евросовета сообщил в социальных сетях и уходящий с этой должности Шарль Мишель.

Согласно действующим правилам, лидеры стран ЕС самостоятельно согласовывают назначения на пост председателя Евросовета: в данном случае им не требуется одобрение кандидатуры Европарламентом.

Антониу Кошта Евросовет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал арестован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });