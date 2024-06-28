Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил в ночь на пятницу, что руководители государств-членов ЕС предложили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.

Ранее в четверг глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что кандидата на этот пост руководители фракций ЕП могут заслушать 2 июля.

Будущего председателя Еврокомиссии могут утвердить голосованием Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге 16-19 июля.