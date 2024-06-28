Трамп заявил, что украинского кризиса не было бы, "если бы Россия уважала Байдена"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешней ситуации на Украине не возникло бы, если бы Россия уважала нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Если бы у нас был настоящий президент", то ситуации на Украине не возникло бы, заявил Трамп в ходе теледебатов с Байденом, которые транслирует телеканал CNN.

"Эта война никогда бы не началась, если бы я был у власти", - добавил экс-президент.

Он заявил, что провальный вывод американских войск из Афганистана показал слабость США.