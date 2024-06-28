Поиск

Трамп заявил, что украинского кризиса не было бы, "если бы Россия уважала Байдена"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешней ситуации на Украине не возникло бы, если бы Россия уважала нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Если бы у нас был настоящий президент", то ситуации на Украине не возникло бы, заявил Трамп в ходе теледебатов с Байденом, которые транслирует телеканал CNN.

"Эта война никогда бы не началась, если бы я был у власти", - добавил экс-президент.

Он заявил, что провальный вывод американских войск из Афганистана показал слабость США.

Джо Байден Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });