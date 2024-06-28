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Трамп хотел бы, чтобы Байден прошел хотя бы один когнитивный тест

Байден в ответ на критику о возрасте призвал оценить его успехи на посту президента

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что проходит проверки когнитивных функций, тогда как его оппонент по президентской гонке Джо Байден вряд ли смог бы ответить и на пять легких вопросов из подобного теста.

"Я прошел два когнитивных теста. (...) Я бы хотел увидеть, чтобы он (Байден - ИФ) прошел хотя бы один, даже один самый простой тест. Даже первые пять вопросов, и он не сможет этого сделать", - сказал Трамп в ходе дебатов.

"Я прохожу много проверок, в том числе медицинских, каждый год", - отметил экс-президент США.

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Он заверил, что у него "очень хорошее" здоровье. В этом контексте он, в частности, напомнил, что принимает участие в соревнованиях по гольфу.

"Для этого нужно быть довольно умным, и нужно быть способным сильно ударить по мячу. И я это делаю", - добавил он.

Трамп отметил, что Байден бы не смог "запустить мяч для гольфа и на 50 ярдов".

Байден в свою очередь, отвечая на вопрос о критике его возраста, указал, что в начале карьеры его критиковали за то, что он слишком молодой для политики, а теперь за то, что - возрастной.

"Посмотрите лучше на то, что я сделал, чего добился", - сказал нынешний американский лидер.

Джо Байден Дональд Трамп США
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