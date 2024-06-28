Конгрессмены-демократы остались крайне недовольны Байденом на дебатах с Трампом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Демократы в Конгрессе США очень негативно восприняли выступление президента-демократа Джо Байдена на его первых дебатах с экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом, сообщает Axios со ссылкой на пожелавших остаться неназванными конгрессменов.

"Я нахожусь в состоянии шока", - сказал один из собеседников портала.

"Настало время, чтобы женщина спасла обоих кандидатов-мужчин от позора (...) У президента Уитмер были бы силы для этого", - отметила конгрессмен из Палаты представителей, апеллируя к губернатору штата Мичиган Гретхен Эстер Уитмер.

"К завтрашнему дню это разлетится вдребезги. Вы не найдете ни одного демократа, который скажет вам, что все будет дальше идти как надо", - сказал Axios еще один демократ из Палаты представителей.

В то же время члены предвыборного штаба Байдена указывали на недостатки Трампа, проявленные в ходе дебатов, включая то, что он прибегал к личным оскорблениям. Вместе с тем, один из конгрессменов-демократов обвинил помощников Байдена в том, что они допустили ошибки, готовя того к дебатам. "Они готовили его не к тем дебатам. Он был слишком хорошо подготовлен, а ему надо было отдохнуть. Это сбивает с толку", - в свой черед заявил Axios источник, работающий с Байденом.

Позднее вице-президент Камала Харрис признала в разговоре с CNN, что у Байдена "был медленный старт на дебатах", но закончил он их, заняв сильные позиции. Сам Байден отметил, что выступление прошло хорошо.

Между тем, отмечает Associated Press, по нынешнему регламенту Демократической партии заменить Байдена на кого-то другого в качестве кандидата на ноябрьских президентских выборах будет сложно, если не невозможно без согласия Байдена, или без изменения партийных правил на съезде в августе. Однако в данный момент, уточняет Axios, Байден не демонстрирует стремления отказаться от предвыборной гонки. Если он пойдет на такой шаг, несколько демократов могут конкурировать за то, чтобы стать кандидатом, и разногласия в Демократической партии могут стать явными.

Также может возникнуть вопрос, способна ли вице-президент Харрис в случае необходимости заменить Байдена. В частных беседах многие демократы ставили под вопрос ее умение общаться с избирателями.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.