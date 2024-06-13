Опрос показал, что Трамп незначительно опережает Байдена по популярности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на ближайших выборах готовы на 2% больше избирателей, чем за действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ipsos poll.

По данным опроса, опубликованным в четверг, около 41% зарегистрированных избирателей планируют проголосовать за Трампа, тогда как отдать голоса Байдену готовы 39%.

Вместе с тем около 20% участников не определились с выбором. Из них 10% выразили готовность проголосовать за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, если в их штате будет такая опция.

Опрос проводился 10 и 11 июня.

При этом в таком же опросе, проведенном в конце мая, 41% респондентов предпочел Байдена, а 39% - Трампа.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.