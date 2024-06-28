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Байден и Трамп обвинили друг друга в просчетах в области внутренней политики

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - С взаимных обвинений в ошибках в области экономической политики начали дебаты республиканец Дональд Трамп и президент-демократ Джо Байден, которые претендуют на выдвижение кандидатами на пост главы государства от своих партий на ноябрьских выборах.

СМИ, комментируя дебаты, обращают внимание, что в течение первых нескольких минут стороны разошлись во мнениях по практически всем основным экономическим проблемам: инфляция, последствия снижения налогов Трампом, занятость населения, восстановление после пандемии и другие.

Налоги

Байден вменил в вину Трампу то, что во время своего президентства "он добился крупнейшего снижения налогов в истории Америки - на $2 трлн", "увеличил дефицит бюджета больше, чем любой президент за один срок".

Трамп в свою очередь выступил в защиту своей тарифной политики как способа стимулировать экономику США и улучшить конкуренцию с Китаем. По его словам, "мы заставили страны, которые обкрадывали нас в течение многих лет, такие, как Китай и многие другие, платить нам большие деньги, чтобы снизить дефицит".

Инфляция

Стороны обвинили друг друга в росте инфляции. При этом Байден заявил, что частично в этом виновата унаследованная им экономика. Трамп парировал тем, что Байден унаследовал "почти полное отсутствие инфляции", заявив, что именно политика администрации Байдена виновна в инфляции. "Именно он вызвал инфляцию", - заявил бывший президент.

Обвинения в преступлениях

Как и ожидалось, Байден и Трамп не обошли стороной вопросы судебного преследования бывшего президента и сына действующего президента Хантера.

При этом Байден упомянул об обвинениях Трампа в совершении уголовных преступлений.

"Единственный человек на этой сцене, который является осужденным преступником - это человек, на которого я сейчас смотрю", - сказал Байден Трампу, имея в виду, что в мае экс-президент был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег за молчание звезде фильмов для взрослых в 2016 году.

Трамп со своей стороны вскользь, но упомянул о сыне президента Хантере Байдене, который находится под судом.

Миграционная политика

Еще одни камнем преткновения на дебатах стала миграционная политика администрации Байдена. Трамп заявил, что американцы "сейчас живут в крысином гнезде" из-за роста преступности в стране, который он связал с въездом большего числа иммигрантов. "Они убивают наших людей в Нью-Йорке, Калифорнии и во всех штатах США, потому что у нас больше нет границ", - сказал Трамп, добавив, что это - "преступлением Байдена".

Трамп и Байден, отвечая на вопрос, смогут ли они по состоянию здоровья выполнять обязанности главы государева в течение четырех лет, ответили утвердительно.

Трамп заявил, что проходит проверки когнитивных функций, выразив сомнение, что Байден смог бы ответить и на пять легких вопросов из подобного теста.

Байден в свою очередь, отвечая на вопрос о критике его возраста, указал, что в начале карьеры его критиковали за то, что он слишком молодой для политики, а теперь за то, что возрастной. "Посмотрите лучше на то, что я сделал, чего добился", - сказал нынешний американский президент.

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