Иностранные наблюдатели озадачены первыми дебатами Байдена и Трампа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Представители иностранных правительств заявляют, что первые дебаты президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа оставили смешанные впечатления, причем Байден смотрелся слабее оппонента, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

"Мир смотрел в четверг на дебаты в США и испытывал неловкость. Иностранные дипломаты и официальные лица в особенности выражали разочарование и даже тревогу по поводу выступления Байдена", - информирует издание.

"Трамп лгал чудовищно. С другой стороны, мы хотя бы понимали, что он говорит. Может быть, мы наблюдали поворотный момент для Байдена", - заявил один неназванный западный дипломат.

По данным Politico, в связи с дебатами иностранные дипломаты чаще всего говорили о том, насколько "неловким и усталым" выглядел Байден.

Некоторые наблюдатели отметили, что, хотя Трамп вольно обращался с фактами, он выглядел энергичнее и говорил яснее. "Честно говоря, он все больше выглядит как человек, с которым можно вести дела", - отметил представитель дипломатической сферы одной из африканских стран.

Один европейский дипломат пояснил, что то, как прошли дебаты, выставляют США не в лучшем свете.

Politico отмечает, что внешняя политика редко играет существенную роль в предвыборных дебатах в США, однако в этот раз было иначе. "Дебаты по внешней политике были поверхностными. Байден не мог изложить свою аргументацию, а Трамп преувеличивал", - так в то же время прокомментировал другой европейский дипломат споры на эту тему Байдена и Трампа.

В частности, Трамп заявлял, что в случае избрания главой государства сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 года. "Я не уверен в том, что именно он имел в виду", - в свою очередь так высказался советник правительства одной из европейских стран.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.