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Почти 70% избирателей в США считают, что Трамп выступил на дебатах лучше Байдена

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Не менее 67% избирателей уверены, что экс-президент США Дональд Трамп в ходе первых предвыборных дебатов превзошел действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании SSRS, проведенного по заказу CNN.

Только 33% респондентов отметили, что Байден справился с дебатами лучше Трампа.

При этом, согласно результатам опроса SSRS, проведенного в преддверии дебатов, 45% респондентов считали, что на дебатах победит Байден, а 55% выражали уверенность в превосходстве Трампа.

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Кроме того, если до дебатов "положительного мнения" о Байдене придерживались 37% опрошенных, то после - 31%. Что касается Трампа, рейтинг его одобрения возрос с 40% до дебатов до 43% после.

Почти 60% респондентов заявили после дебатов, что, по их мнению, Байден не способен управлять страной. В способностях Трампа усомнились 44%.

Более половины опрошенных (56%) отметили, что, скорее, доверили бы решение экономических проблем Трампу, 31% - Байдену.

По мнению 47% респондентов, Трамп также лучше бы справился с вопросами международной политики. При этом 35% доверили бы их решение Байдену.

В опросе приняли участие 565 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около 5,5 процентных пунктов.

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Первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на пятницу.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Джо Байден
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