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В предвыборном штабе Байдена заявили, что он не покинет президентскую гонку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Действующий президент США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки, несмотря на неудачное выступление на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил в пятницу представитель его предвыборного штаба Сет Шустер.

"Естественно, он не покидает гонку", - приводит издание The Hill слова Шустера.

Ранее сам президент заявил о том, что "выступил неплохо". Он ответил на несколько вопросов журналистов, пока ожидал свой заказ в кафе Waffle House в Атланте, которое посетил вместе с супругой Джилл.

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Байден отметил, что не беспокоится по поводу своего выступления, а также добавил, что "сложно вести дебаты со лжецом". При этом многие американские СМИ отмечают, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры по пост президента. По данным издания, некоторые члены партии заявляли, что "были в ужасе от выступления Байдена". Тем не менее, они сочли уход президента из предвыборной гонки маловероятным.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Джо Байден
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