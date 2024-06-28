Демократы пока не будут принуждать Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные члены демократической партии США на данный момент не собираются оказывать давление на президента Джо Байдена, чтобы вынудить его выйти из предвыборной гонки, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

В настоящее время демократы планируют сконцентрироваться на подготовке к ноябрьским выборам в Конгресс, утверждают источники, знакомые с ситуацией. Демократы не собираются напрямую вынуждать Байдена снять свою кандидатуру.

Считается, что демократы хотят немного подождать и на более позднем этапе оценить перспективы Байдена, отмечает CNN.

Ранее СМИ сообщали, что в демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента. При этом лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Ранее состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд республиканской партии пройдет в июле, а демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.