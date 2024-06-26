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В ЕС согласовали санкции в отношении Белоруссии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Постпреды Евросоюза в среду пришли к консенсусу по очередному пакету санкций в отношении Белоруссии, сообщает в среду бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Постпреды ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций против Белоруссии", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.

В нем отмечается, что меры, в частности, будут направлены на ужесточение соблюдения уже существующих санкций.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на источники сообщало, что постпреды ЕС не смогли договориться по поводу санкций против Белоруссии, предусматривающих запрет поставок люксовых товаров.

"Стороны пока спорят по поводу предложения о введении против Белоруссии мер, подобных принятым против России", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе вступил в силу ЕС 14-й пакет антироссийских санкций.

ЕС Белоруссия
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