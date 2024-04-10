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Орбан раскритиковал пакт о миграции, утвержденный Европарламентом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в адрес "Пакта о миграции и убежище", утвержденного в среду Европарламентом и учреждающего систему солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

"Миграционный пакт - это еще один гвоздь в крышку гроба Евросоюза", - написал Орбан в соцсети X.

Венгерский премьер также призвал остановить поток мигрантов, подчеркнув, что "Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию".

Ранее Европейский парламент (ЕП) проголосовал за десять законодательных текстов, которые образуют "Пакт о миграции и убежище", нацеленный на ужесточение контроля над прибывающими на границы Евросоюза мигрантами.

Пакт предусматривает, в частности, что государства-члены ЕС будут помогать странам союза, подверженным миграционному давлению, "переселяя просителей убежища или бенефициаров международной защиты на свою территорию, внося финансовые взносы или предоставляя оперативную и техническую поддержку".

Именно против этого пункта еще до утверждения инициативы выступала значительная часть крайне правых.

Теперь пакт должен одобрить Совет ЕС. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза законы вступят в силу. Ожидается, что пакт начнут применять через два года.

Необходимость реформирования политики ЕС о предоставления убежищ остро обозначилась на фоне миграционного кризиса 2015 года. Дискуссии на эту тему между государствами-членами ЕС продолжались более восьми лет.

Виктор Орбан Венгрия Европарламент
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