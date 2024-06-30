Первые оценки итогов парламентских выборов во Франции говорят о победе крайне правых

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Согласно предварительным оценкам итогов голосования, в первом туре парламентских выборов во Франции на первое место выходит националистическое "Национальное объединение" с 33% голосов, сообщают французские СМИ.

За крайне правыми следует блок левых сил "Новый народный фронт" - 28,5%. Пропрезидентская коалиция "Вместе" на третьем месте с ощутимым отставанием от лидеров - 22%.

Такие данные опубликовал телеканал BFMTV. У разных французских СМИ результаты несколько отличаются. Однако порядок цифр примерно одинаков и показывает явное первенство "Национального объединения".

Явка на 20:00 местного времени (21:00 по Москве), когда закрылись избирательные участки в городах, составила 67,5%. По данным телеканала, это рекордный результат с 1981 года.

Через несколько минут после объявления первых результатов лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила: "Французы продемонстрировали свою волю перевернуть страницу после семи лет презирающей и разрушающей власти".

Согласно избирательной процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Второй тур должен состояться 7 июля.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению", президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.