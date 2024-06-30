Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В материковой Франции открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента - Национальное собрание.

Согласно прогнозам, в первом туре внеочередных парламентских выборов в воскресенье ожидается высокая явка, сообщают французские СМИ.

Из числа зарегистрированных 49 млн избирателей первыми начали голосовать в субботу французы, находящиеся на Американском континенте и проживающие на заморских территориях.

Предстоит избрать 577 членов Национального собрания. Первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени. Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Второй тур должен состояться 7 июля.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", президент Эммануэль Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.

Согласно последним опросам, проведенным перед самыми выборами, политическая сила, которая одержит победу в первом туре, - "Национальное объединение". На второе место должна выйти коалиция левых "Новый народный фронт". Блоку президентских сил "Вместе за Республику" прочат третий результат.