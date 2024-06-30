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Явка избирателей на выборах во Франции на 20% выше, чем два года назад

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Явка в проходящем в воскресенье во Франции первом туре парламентских выборов на 17:00 парижского времени (18:00 по Москве) составила 59,39%, передают французские СМИ.

Парижская Le Figaro отмечает, что это на 20% больше, чем в первом туре президентских выборов 2022 года на тот же час.

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Издание также привело прогноз института общественного мнения Ifop, что окончательная явка по завершении голосования может достичь 69%.

Ранее национальные СМИ предсказывали высокую явку на этих внеочередных выборах в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание.

Предстоит избрать 577 парламентариев. Первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени.

Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Второй тур назначен на 7 июля.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", президент Эммануэль Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.

Франция
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