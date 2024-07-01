КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Северокорейские военные в воскресенье запустили баллистическую ракету в восточном направлении, что стало вторым подобным пуском за текущую неделю, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск ракеты, но не сообщил никаких подробностей", - информирует агентство.

Южнокорейские военные также отметили, что собирают дополнительную информацию о пуске.

Утром в среду КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным "Ренхап", он прошел неудачно.