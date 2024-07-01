Поиск

КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Северокорейские военные в воскресенье запустили баллистическую ракету в восточном направлении, что стало вторым подобным пуском за текущую неделю, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск ракеты, но не сообщил никаких подробностей", - информирует агентство.

Южнокорейские военные также отметили, что собирают дополнительную информацию о пуске.

Утром в среду КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным "Ренхап", он прошел неудачно.

КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии

В белорусском Генштабе отметили активность украинских военных у границы

Минск готов применить ядерное оружие при угрозе своему суверенитету

Что произошло за день: воскресенье, 30 июня

СМИ узнали, что натовские самолеты AWACS следят за воздушным пространством Украины

СМИ узнали, что натовские самолеты AWACS следят за воздушным пространством Украины

Явка избирателей на выборах во Франции на 20% выше, чем два года назад

После дебатов 72% избирателей США не считают Байдена годным на пост президента

После дебатов 72% избирателей США не считают Байдена годным на пост президента

Пять человек погибли во Франции и Швейцарии из-за ливней и шторма

Пять человек погибли во Франции и Швейцарии из-за ливней и шторма

Хуситы обнародовали видеоматериалы атаки морского дрона на греческий сухогруз

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что ХАМАС мешает реализации предложений Байдена по заложникам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });