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Норвегия направит Киеву шесть истребителей F-16

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16, сообщают западные СМИ со ссылкой на норвежского премьера Йонаса Гара Стёре.

Поставки начнутся уже в 2024 году, уточнил Стёре на саммите НАТО в Вашингтоне.

Премьер Норвегии еще в августе 2023 года объявил о планах Осло передать Киеву истребители F-16.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.

В то же время, по данным The Standart, официальные американские представители в частном порядке заявляют, что эти самолеты "не изменят ситуацию на поле боя, когда прибудут после нескольких месяцев подготовки, учитывая мощь российских военно-воздушных сил и их систем обороны".

НАТО Норвегия Украина
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