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В Бишкеке запрет на митинги в центре города продлили до октября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии Первомайский районный суд Бишкека по просьбе мэрии продлил запрет на проведение митингов в центре города до 1 октября.

Уличные акции запрещены на площади "Ала-Тоо" и примыкающего к ней бульвару Эркиндик (от улицы Линейной до проспекта Чуй), а также возле зданий парламента, администрации президента, МВД, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности.

Исключение сделано для государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо".

Акции протеста разрешено проводить в сквере имени Горького.

Мэрия Бишкека запретила митинговать в центре города в апреле 2022 года. Суд признал это решение законным. С тех пор запрет продлевается.

Бишкек Ала-Тоо Киргизия Первомайский районный суд
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