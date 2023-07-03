Суд продлил до октября запрет митинговать в центре Бишкека

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центральной части города до 1 октября по заявлению мэрии. Об этом "Интерфаксу"сообщили в пресс-службе суда.

Митинги запрещено проводить до 30 сентября включительно на площади "Ала-Тоо" и примыкающего к ней бульвару Эркиндик (от улицы Линейной до проспекта Чуй), а также возле зданий парламента Киргизии, администрации президента, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо".

Акции разрешены в сквере имени Горького.

Мэрия Бишкека решила запретить митинги в центре города в апреле 2022 ради предупреждения массовых беспорядков. Первомайский суд признал запрет законным. С тех пор запрет продлевается.