Абсолютного большинства "Национального объединения" в парламенте желают лишь 37% французов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Немногим более трети французов желает, чтобы абсолютное большинство в нижней палате парламента - Национальном собрании - досталось националистическому "Национальному объединению", следует из опроса, проведенного для телеканала LCI институтом общественного мнения IFOP.

Из результатов первого опроса общественного мнения между двумя турами парламентских выборов во Франции, опубликованных во вторник, следует, что только 37% избирателей высказываются за то, чтобы "Национальное объединение" получило абсолютное парламентское большинство после второго тура выборов 7 июля, то есть 289 или более депутатских мест.

16% респондентов хотели бы, чтобы партия Жордана Барделла обеспечила себе лишь относительное большинство. И 47% французов выступают за то, чтобы у "Национального объединения" не было никакого большинства в нижней палате.

Это же исследование показало, что во втором туре кандидаты крайне правых не являются фаворитами голосующих в большинстве оставшихся избирательных схваток.

Если кандидат "Национального объединения" будет противостоять экологисту или социалисту коалиции левых, - "Нового народного фронта" - то его соперник получит 53% голосов.

В конкуренции против кандидата президентских партий стороннику Эмманюэля Макрона достанется также 53%.

Кандидат правоцентристских "Республиканцев" заберет 56%.

А вот если будет дуэль с крайне левой "Непокоренной Францией", то симпатии избирателей разделятся 50% на 50%.

В прошедшем 30 июня первом туре "Национальное объединение" набрало 33,14% голосов, выйдя на первое место. На вторую позицию вышел "Новый народный фронт" с 27,99% голосов. Блоку партий президентского лагеря "Вместе", досталось немногим более 20% голосов.

Предстоит избрать 577 парламентариев. Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не был избран, проходит второй тур.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.