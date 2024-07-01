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Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%

Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%
Жордан Барделла
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Во Франции в первом туре парламентских выборов крайне правое "Национальное объединение" Жордана Барделла набрало 33,14%, по окончательным данным МВД страны. За эту коалицию проголосовали 10 625 662 избирателя, передает BFMTV.

Телеканал отмечает, что "Национальное объединение" увеличило в 2,5 раза результат предыдущих парламентских выборов 2022 года.

Левый "Новый народный фронт" набрал 27,99%, или 8 974 463 голосов. Левые тоже значительно улучшили свой результат по сравнению с выборами 2022 года, когда за их коалицию "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) проголосовали 5,8 млн избирателей. В первом туре нынешних выборов они получили почти 9 млн голосов.

Пропрезидентские партии, составившие коалицию "Вместе", получили 20,76% или около 6,4 млн голосов.

Явка в первом туре составила 66,71%. Второй тур выборов пройдет 7 июля.

Президент Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы из-за провала на выборах в Европарламент своей социал-либеральной партии "Возрождение".

МВД Эммануэль Макрон Национальное собрание Новый народный фронт Национальное объединение Франция
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