Белый дом заявил, что Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вы готовы к ответу? Ответ: нет", - сказала Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Комментируя слабое выступление Байдена на предвыборных дебатах, представитель Белого дома заявила, что это "был просто неудачный вечер".

Ранее во вторник бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что считает опасения по поводу физических возможностей Бадена оправданными в связи с его неудачным выступлением на дебатах против Трампа. "Я думаю, это законный вопрос: был ли это один неудачный эпизод, или таково его состояние в целом? Когда люди задают этот вопрос, он абсолютно оправдан", - приводит Politico слова Пелоси.

При этом бывший спикер палаты представителей отметила, что подобные сомнения в отношении здоровья Трампа также справедливы.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.