Пелоси назвала опасения о состоянии здоровья Байдена оправданными

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает опасения по поводу физических возможностей президента Джо Байдена оправданными в связи с его неудачным выступлением на дебатах против экс-лидера США Дональда Трампа, сообщает во вторник Politico.

"Я думаю, это законный вопрос: был это один неудачный эпизод, или таково его состояние в целом? Когда люди задают этот вопрос, он абсолютно оправдан", - приводит издание слова Пелоси.

При этом бывший спикер Палаты представителей отметила, что подобные сомнения в отношении здоровья Трампа также справедливы.

По словам Пелоси, после дебатов она не разговаривала с Байденом, но поддерживала связь с его близкими. Пелоси отметила, что слышит "неоднозначные" мнения о том, готов ли Байден к предстоящей "изнурительной" осенней избирательной кампании.

При этом бывший спикер подчеркнула, что доверяет суждениям Байдена, и заявила, что ему следовало бы дать "не одно, а возможно, два" интервью журналистам без предварительной подготовки и продемонстрировать свои возможности без телесуфлера.

В ночь на 28 июня по московскому времени прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд республиканской партии пройдет в июле, а демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.