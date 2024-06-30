После дебатов 72% избирателей США не считают Байдена годным на пост президента

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - До 72% возросло число американских избирателей, полагающих, что президент Джо Байден не может исполнять обязанности главы государства, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CBS.

Такие результаты удалось получить после дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. До дебатов, согласно данным опроса от 9 июня, о неспособности Байдена находиться на должности говорили 65%. Число людей, придерживающихся противоположной точки зрения, за это же время сократилось с 35% до 27%.

Среди избирателей-демократов число скептически относящихся к состоянию Байдена выросло с 29% до 41%, а число тех, кто считает для него возможным быть президентом, снизилось с 71% до 59%.

В отношении Трампа мнения разделилось почти поровну: 50% считают, что его когнитивное здоровье и психологическое состояние позволят ему быть президентом, а 49% - нет.

По сравнению с февралем выросла общая доля тех, кто не считает, что Байден должен вновь баллотироваться в президенты - с 63% до 72%. Среди демократических избирателей такая доля увеличилась с 36% до 46%.

Среди причин, почему Байден не должен быть кандидатом в президенты, больше всего отмечали его возраст - 86%. На втором месте среди причин - решения, которые он еще может принять (71%), на третьем - результаты его правления (66%), на четвертом - сомнения в способности вести эффективно избирательную кампанию (59%).

В то же время 40% опрошенных считают, что на дебатах Байден говорил правду, тогда как в случае Трампа - 32%.

Опрос CBS News/YouGov проходил 28-29 июня, в нем приняли участие 1 130 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около 4,2 процентных пункта.

После дебатов многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа выглядел очень слабо. Опросы показывали, что по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. СМИ также сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.