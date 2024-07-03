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Ливан передал Израилю, что заинтересован в мире

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб передал главе МИД Израиля Исраэлю Кацу, что Бейрут не хочет войны между, пишет газета The Jerusalem Post.

"Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны", - говорится в заявлении Бухабиба, переданном Кацу через их азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова.

Беседа Байрамова с Кацем состоялась во вторник, ее детали передал изданию представитель израильского министра.

При этом, как отмечает газета, Кац в ответном сообщении подчеркнул: "Нам необходимо вернуть наших людей в их дома, если не посредством дипломатического решения, то посредством войны".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

На фоне конфликта в Газе боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные регулярно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, который затянет Ливан и Сирию.

Между Ливаном и Израилем нет дипломатических отношений, и контакты происходят через третьи страны, напоминает издание.

Ливан Абдалла Бухабиб Израиль Исраэль Кац Хезболла
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