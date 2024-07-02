В Иране пообещали "Хезболле" масштабную помощь при противостоянии с Израилем

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Иран задействует все свои возможности для поддержки "Хезболлы", если Израиль решит начать полномасштабную операцию против этой ливанской группировки, заявил Financial Times советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Камаль Харази. Он также возглавляет стратегический совет Ирана по международным отношениям.

"Весь ливанский народ, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан при противостоянии с Израилем, - сказал он. - Будет риск расширения войны на весь регион, в которой будут задействованы все страны, в том числе Иран. В этой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддержать всеми способами "Хезболлу"".

Советник аятоллы добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не в интересах ни Ирана, ни других сторон.

1 июля министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль примет меры, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла" в случае, если этого не сделает сам Бейрут.

На фоне конфликта в Газе бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.