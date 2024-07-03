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После аварии автобуса в Анталье на свои рейсы домой попали только пять туристов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Из пассажиров разбившегося в Анталье автобуса на свои рейсы домой попали только пять туристов из 25, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператора, пять человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая компания обеспечит компенсацию проживания до возвращения и вылет домой", - говорится в сообщении.

Всего в пострадавшем автобусе находились 18 россиян и семь белорусов. Они ехали с курортов после отдыха в аэропорт. В районе Манавгата их автобус ранним утром врезался с столб, водитель погиб на месте. Пострадали 16 туристов из России и четверо из Белоруссии, их доставили в больницы, сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператора и страховой компании.

Позднее МИД Белоруссии сообщил, что среди пострадавших в этой аварии белорусов нет, белорусские дипломаты обращений от сограждан в связи с ДТП не получали, передает "БелТА".

Минэкономразвития России подтвердило, что пострадали и госпитализированы 16 россиян, и заверило, что всем им оказывают медицинскую и страховую поддержку. Обратные билеты и дополнительное проживание в отелях им обеспечит страховщик. Представители министерства в связи со случившимся находятся на связи с посольством России в Турции и Российским союзом туриндустрии.

АТОР Белоруссия Анталья Турция Манавгат
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