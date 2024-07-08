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Рейс Turkish Airlines в Анталью из "Внуково" задержан более чем на сутки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь днем в воскресенье из московского аэропорта "Внуково" в Анталью, задержан более чем на сутки, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс должен был вылететь в 13:40 7 июля и приземлиться в аэропорту Антальи в 18:10. По данным табло, он задержан до 15:50 8 июля. Ожидаемое время прибытия в Анталью - 20:20.

Как сообщили "Интерфаксу" в туристических компаниях, чьи клиенты должны были вылетать в Турцию на этом рейсе, всем им предоставлено горячее питание. Иногородних туристов при необходимости разместили в отелях.

В аэропорту Антальи продолжается забастовка авиадиспетчеров, которые добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Из-за их протестов аэропорт задерживает рейсы.

Внуково Turkish Airlines Анталья Турция
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