Орбан заверил, что в случае контактов с Россией будет делать это не от лица ЕС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заверил в пятницу, что в случае контактов с российской стороной по украинской проблеме будет представлять только свою страну, а не Евросоюз.

"Мне не требуется получать мандат на переговоры (от ЕС - ИФ), так как я никого не представляю", - приводят западные СМИ слова Орбана, выступавшего в эфире венгерского радио.

При этом он отметил, что от контактов со сторонами украинского конфликта, пусть и не от лица ЕС, не отказывается. "Я лишь посещаю те места, где либо идут боевые действия, либо есть угроза войны, угрожающей ЕС и Венгрии (...). В ходе таких визитов я задаю некоторые вопросы", - добавил венгерский премьер.

Вместе с тем, как подчеркивают СМИ, Орбан напрямую не сообщил, действительно ли собирается позже в пятницу посетить РФ.

Со своей стороны, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении, посвященном этой теме, подчеркнул, что подобная поездка "состоится исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".

"В настоящее время Венгрия, согласно правилам ротации, до 31 декабря 2024 года занимает пост страны-председателя Совета ЕС. Это не дает ей полномочий представлять Евросоюз за рубежом", - добавил Боррель.

Боррель поясняет, что за внешнюю политику ЕС отвечает он сам, а также - председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Таким образом, премьер Венгрии никоим образом не представляет ЕС", - заключил глава европейской дипломатии. В его заявлении не указываются возможные даты визита Орбана в Россию.

Накануне о том, что у Орбана нет полномочий на ведение диалога с Россией от лица Евросоюза, заявил уходящий с должности главы Евросовета Мишель.

Его комментарий последовал на фоне сообщений в СМИ о возможном визите премьера Венгрии в Россию.

Ранее на этой неделе Орбан попросил президента Украины Владимира Зеленского обдумать возможность установления режима прекращения огня ради начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. "Я попросил президента подумать... может ли небольшое перемирие ускорить движение к переговорам по урегулированию", - приводили западные СМИ слова Орбана с пресс-конференции в Киеве.

Орбан 2 июля прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, этот визит для него стал первым с начала украинского кризиса.

1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Приближение венгерского председательства сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.