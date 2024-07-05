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Столтенберг заявил, что Орбан в Москве представляет только Венгрию, а не НАТО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своих переговоров с российским руководством представляет только свою страну, а не НАТО, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что Орбан "заранее проинформировал нас о своей поездке".

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии в пятницу прибыл в Москву на переговоры. В частности, он рассчитывает обсудить украинский кризис.

Генсек НАТО также выразил надежду, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне на следующей неделе смогут обсудить с Орбаном его поездку в Москву.

"Премьер Орбан бывал в Москве и раньше", - добавил Столтенберг, комментируя поездку венгерского политика в Россию.

Он подчеркнул, что Орбан и в прошлом рассказывал партнерам по альянсу о переговорах с российским руководством.

Виктор Орбан Йенс Столтенберг НАТО Венгрия
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