Столтенберг заявил, что Орбан в Москве представляет только Венгрию, а не НАТО
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своих переговоров с российским руководством представляет только свою страну, а не НАТО, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг отметил, что Орбан "заранее проинформировал нас о своей поездке".
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии в пятницу прибыл в Москву на переговоры. В частности, он рассчитывает обсудить украинский кризис.
Генсек НАТО также выразил надежду, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне на следующей неделе смогут обсудить с Орбаном его поездку в Москву.
"Премьер Орбан бывал в Москве и раньше", - добавил Столтенберг, комментируя поездку венгерского политика в Россию.
Он подчеркнул, что Орбан и в прошлом рассказывал партнерам по альянсу о переговорах с российским руководством.