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Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал его о беседах с украинским руководством в ходе визита в Киев. Он сказал об этом на пресс-конференции после трехчасовых переговоров с Орбаном.

"Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией", - сказал президент.

В связи с этим Путин напомнил, что неоднократно говорил о готовности обсуждать политико-дипломатическое урегулирование.

"Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом. Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией", - добавил он.

2 июля Орбан побывал в Киеве. Там он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь для подготовки к мирным переговорам.

5 июля Орбан прибыл в Москву, как отмечали в Кремле, по собственной инициативе.

Как затем сказал помощник президента России Юрий Ушаков, посланий от Зеленского Орбан Путину не передавал.

"Премьер и президент друг друга хорошо знают, доверяют, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса, прежде всего", - сказал Ушаков.

Виктор Орбан Владимир Путин Украина Венгрия Владимир Зеленский Юрий Ушаков
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