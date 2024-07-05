Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в пятницу с визитом в Москву, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное венгерское агентство MTI.

По его данным, в ходе переговоров с российским руководством Орбан обсудит проводимую им "мирную миссию" по урегулированию украинского конфликта.

Позже представитель премьера Золтан Ковач в соцсети Х сообщил, что "Орбан в рамках своей миссии по урегулированию прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Венгерский политик ранее в пятницу заверил, что при контактах с российской стороной по украинской проблеме будет представлять только свою страну, а не Евросоюз.

"Мне не требуется получать мандат на переговоры (от ЕС - ИФ), так как я никого не представляю", - приводили западные СМИ слова Орбана, выступавшего в эфире венгерского радио.

При этом он отметил, что от контактов со сторонами украинского конфликта, пусть и не от лица ЕС, не отказывается. "Я лишь посещаю те места, где либо идут боевые действия, либо есть угроза войны, угрожающей ЕС и Венгрии (...). В ходе таких визитов я задаю некоторые вопросы", - добавил венгерский премьер.

Кроме того, премьер Венгрии указал на то, что не согласен с позицией руководства ЕС, не идущего на контакт с Москвой. "Невозможно урегулировать конфликт, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Даже с учетом того, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает нам права вести переговоры от лица Евросоюза, мы не можем просто сидеть, сложа руки, и ждать, когда вооруженный конфликт каким-то чудом сам закончится", - написал Орбан в соцсети X.

Со своей стороны, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении, посвященном этой теме, подчеркнул, что подобная поездка "состоится исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".

"В настоящее время Венгрия, согласно правилам ротации, до 31 декабря 2024 года занимает пост страны-председателя Совета ЕС. Это не дает ей полномочий представлять Евросоюз за рубежом", - добавил Боррель.

Боррель поясняет, что за внешнюю политику ЕС отвечает он сам, а также - председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Таким образом, премьер Венгрии никоим образом не представляет ЕС", - заключил глава европейской дипломатии.

Накануне о том, что у Орбана нет полномочий на ведение диалога с Россией от лица Евросоюза, заявил уходящий с должности главы Евросовета Шарль Мишель.

Комментарий Мишеля последовал на фоне сообщений в СМИ о возможном визите премьера Венгрии в Россию.

Ранее на этой неделе Орбан попросил президента Украины Владимира Зеленского обдумать возможность установления режима прекращения огня ради начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. "Я попросил президента подумать... может ли небольшое перемирие ускорить движение к переговорам по урегулированию", - приводят западные СМИ слова Орбана с пресс-конференции в Киеве.

Орбан 2 июля прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, этот визит для него стал первым с начала украинского кризиса.

1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Приближение венгерского председательства сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.