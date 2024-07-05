Песков подтвердил, что Путин и Орбан проведут в пятницу переговоры в Кремле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, на которых будет обсуждаться Украина, пройдут в Кремле в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, Путина и Орбана", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину в ответ на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину, Песков ответил: "В том числе".

В переговорах Путина и Орбана с российской стороны примут участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее о визите Орбана в Москву сообщил Bloomberg со ссылкой на государственное венгерское агентство MTI.

По его данным, в ходе переговоров с российским руководством Орбан обсудит проводимую им "мирную миссию" по урегулированию украинского конфликта.

Представитель премьера Золтан Ковач сообщал в соцсети Х, что "премьер-министр Орбан в рамках своей миссии по урегулированию прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Орбан ранее в пятницу заверил, что при контактах с российской стороной по украинской проблеме будет представлять только свою страну, а не Евросоюз.