Поиск

Песков подтвердил, что Путин и Орбан проведут в пятницу переговоры в Кремле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, на которых будет обсуждаться Украина, пройдут в Кремле в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, Путина и Орбана", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину в ответ на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину, Песков ответил: "В том числе".

В переговорах Путина и Орбана с российской стороны примут участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее о визите Орбана в Москву сообщил Bloomberg со ссылкой на государственное венгерское агентство MTI.

По его данным, в ходе переговоров с российским руководством Орбан обсудит проводимую им "мирную миссию" по урегулированию украинского конфликта.

Представитель премьера Золтан Ковач сообщал в соцсети Х, что "премьер-министр Орбан в рамках своей миссии по урегулированию прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Орбан ранее в пятницу заверил, что при контактах с российской стороной по украинской проблеме будет представлять только свою страну, а не Евросоюз.

Дмитрий Песков Украина Виктор Орбан Владимир Путин Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Один ребенок погиб после атаки беспилотников на Краснодарский край

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога
Нападение боевиков в Дагестане

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });